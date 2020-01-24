新冠肺炎｜今增103宗確診包括15宗源頭不明　日出康城地盤群組增16宗 (16:46)

部分爆發群組：

．筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍新增39宗個案，累計41名院友及3名員工染疫

．將軍澳日出康城9期第1座地盤群組新增16宗個案，包括14名地盤員工及兩名家屬，群組累計19人染疫

醫院相關個案：

醫管局總行政經理劉家獻表示，聯合醫院一名職業治療部治療師昨晚確診；另有兩名病人初步確診，患者分別為52歲內科病人及77歲外科病人。

．職業治療部治療師（個案6398）昨晚（12月1日）確診，同日有上班。該治療師主要負責外展工作，包括上門提供職業治療，治療期間與病人有身體接觸，治療師有穿合適個人防護裝備，病人亦有戴口罩。院方將聯同衛生防護中心追蹤該治療師近日曾探訪的10名病人。而治療師在院內曾共膳的3名職員被列密切接觸者，須檢疫。

．52歲內科女病人：周一（11月30日）早上因頭暈經急症室進入內科病房，昨日檢測結果初步呈陽性後轉送隔離病房。5名與該病人同病格的病人被列密切接觸者須隔離檢疫，目前檢測結果呈陰性。

．77歲外科女病人：昨晚因泌尿科問題及發燒入住外科隔離病房，今早初步確診。她因自身原因，需用正壓呼吸器，以及在單人病房無佩戴口罩。院方經追蹤後，發現3名職員曾短暫進入病房，其間只佩戴外科口罩，因此被列為密切接觸者須檢疫。

．佛教醫院亦有一名女護士初步確診，最後上班日為11月27日，翌日因出現病徵而獲病假，未有上班。院方經追蹤後，發現兩名同事曾與該護士共膳，列密切接觸者須檢疫。