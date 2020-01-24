周梓樂死因庭｜閉路電視片段現閃光脗合發現周梓樂位置　專家將做實驗助證閃光來源 (16:21)

負責處理閉路電視片段的東九龍總區重案組3A隊偵緝警員魏冠傑供稱，該下閃光相信是周梓樂由3樓墮下時由他身上反射出來。研訊主任補充說，該處車輛上方有兩支光管，下周會有鑑證專家出庭，做實驗協助陪審團理解該下閃光來源。

研訊主任問魏冠傑有否調查過片段有否被編輯，魏冠傑僅稱「相信他們（停車場管理公司）不會刪減」。主任再問魏冠傑，領展提供的閉路電視位置草圖跟實際位置有沒有偏差，魏冠傑說相信沒有。但其後主任向裁判官表示，根據死因庭播放過的片段，草圖跟實際位置是有偏差的。

另外，主任問魏冠傑為何領展呈交的片段中沒包括升降機及樓梯間片段，魏冠傑僅表示曾要求管理公司交出所有片段，但沒有收到該些片段。

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