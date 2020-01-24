養和末期癌病人死後初步確診新冠病毒　袁國勇：不排除再有醫護病人受感染 (19:51)

養和醫院一名留醫多月的77歲女病人，今日（27日）初步確診感染新型冠狀病毒，她在等候病毒檢測結果期間已心臟病發不治；曾為她急救的一名護士及同層一名管房亦初步確診。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日傍晚到養和醫院視察後見傳媒表示，涉事病人患末期癌症，免疫系統差，感染新冠病毒後放出的病毒量很高，故不排除該院可能再有病人或醫護人員受感染。但他形容養和感染控制措施「真係無問題」，今次情況是「無法避免」。
袁國勇指出，涉事病人因患癌，一向多咳多痰及免疫力低，並經常要抽痰及使用霧化藥物；病人的3名家人常到醫院探病，懷疑其中一人染疫後，在探病時傳染該病人，再在醫院傳予兩名醫護。
他表示，該病人因心臟停頓，情況緊急要接受心肺復蘇，過程中易令醫護與其有密切接觸；由於病人免疫系統差，感染新冠病毒後放出的病毒量很高，即使醫護人員有戴口罩和面罩，若非戴有N95呼吸器，仍有被感染風險，惟醫護未必有時間戴上N95才為病人急救，故今次有協助搶救的護士染疫，是「無法避免的情況」。
袁國勇又稱，涉事病房有獨立空氣調節系統，每小時換氣6次，他建議醫院目前先增加空氣及鮮風流量，醫生如非必要，應避免處方霧化藥物。他認為有這些措施，加上醫院收緊探病安排，包括要求減少探病人數，以及要求探病者每3日接受新冠病毒抗原測試並有陰性結果才可探病，醫院其他病人「基本上安全」。
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