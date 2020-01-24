養和末期癌病人死後初步確診新冠病毒　袁國勇：不排除再有醫護病人受感染 (19:51)

袁國勇指出，涉事病人因患癌，一向多咳多痰及免疫力低，並經常要抽痰及使用霧化藥物；病人的3名家人常到醫院探病，懷疑其中一人染疫後，在探病時傳染該病人，再在醫院傳予兩名醫護。

他表示，該病人因心臟停頓，情況緊急要接受心肺復蘇，過程中易令醫護與其有密切接觸；由於病人免疫系統差，感染新冠病毒後放出的病毒量很高，即使醫護人員有戴口罩和面罩，若非戴有N95呼吸器，仍有被感染風險，惟醫護未必有時間戴上N95才為病人急救，故今次有協助搶救的護士染疫，是「無法避免的情況」。

袁國勇又稱，涉事病房有獨立空氣調節系統，每小時換氣6次，他建議醫院目前先增加空氣及鮮風流量，醫生如非必要，應避免處方霧化藥物。他認為有這些措施，加上醫院收緊探病安排，包括要求減少探病人數，以及要求探病者每3日接受新冠病毒抗原測試並有陰性結果才可探病，醫院其他病人「基本上安全」。

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