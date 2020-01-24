周梓樂死因庭｜裁判官代周梓樂父母向義務急救員致謝　「當時照顧得梓樂好好」 (20:10)

曾朗軒作供期間，提及他去公眾活動處理過骨折的傷者，從醫護人員身上學到相關醫學知識。裁判官高偉雄聞言笑稱：「你所做嘅基本上同A&E（急症室）醫生無分別，將來可以考慮做醫生」。曾朗軒作供完畢後，裁判官表示要代周父周母向他致謝，「你當時照顧得梓樂好好」。

曾朗軒供稱，當日有街坊告知傷者「似避催淚煙而跌落嚟」，他遂到場檢查傷勢，發現周梓樂有失禁徵狀。他稱初步檢查發現，周梓樂或有盆骨骨折、肋骨挫傷及腹腔出血的徵狀，「就算有醫生在場，都要盡快去醫院，因為要降低顱內壓」。

曾朗軒表示救治過程中，防暴警一度在傷者處附近的矮牆外觀察，急救員或街坊隨即要求警員「離開，救人先！」他稱，在場的人亦多次追問救護車何時到場，他約於凌晨1時23分聽到消防員說救護車被「阻住咗，入唔到嚟」，最終約於1時34分登上救護車，陪同周梓樂送院。

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