周梓樂死因庭｜義務急救員：治理周梓樂時被叫離開 (18:55)

華夏供稱，去年11月4日凌晨在尚德停車場A處理傷者時，一批在行車路的防暴警經過並逗留數分鐘。研訊主任問過程有否受到阻礙，他表示「行為上沒有」，惟曾有10至20名警員「言語上有叫我們離開」。

代表警方的大律師熊健民其後盤問，問及華夏今年1月中曾做兩份證人供辭，是否確認真實，華夏同意。熊健民讀出其書面供辭，指出華夏在回答「在整個拯救有否受任何人阻礙」時答案是沒有，質疑為何華夏在庭上供辭及書面供辭不一。華夏稱，記得錄口供時有跟警員說「行為上沒有」，並補充當時聲音由行車路傳來，故肯定是警員叫他們離開。

華夏說，年初是首次錄口供，會緊張；上庭前曾跟朋友回憶當日事發經過，記憶較仔細。熊健民向華夏表示，防暴警沒說過要他們離開，華夏不同意。熊健民再指出，防暴警沒說過該句話，故他沒在1月時的口供提及；華夏稱，他當日在現場聽到有人叫離開，但不能肯定是警員。

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