新冠肺炎｜今增85宗確診63屬歌舞群組　16宗源頭不明　深圳灣抵港婦染疫 (17:19)

部分新增確診個案：

．個案5791：75歲婦產科專科醫生劉黃色鳳，11月23日開始咳，同日求醫及交樣本，屬歌舞群組；在旺角中心及馬鞍山仁安醫院分科診所工作，11月24日最近一次上班；患者有密切接觸者在滬江維多利亞學校上課，學校要暫時停課等候其新冠病毒檢測結果

．個案5794：63歲男子，居於富山邨富信樓，在同邨任外判保安員，最近一次上班為11月20日，11月21日發病

．個案5799：1歲男嬰，11月23日發病，暫列源頭不明個案，但張竹君表示患者有家人初步確診，相信較大可能是被家人傳染

．個案5803：15歲北角蘇浙公學男生，11月21日發病，學校要停課14日；患者有密切接觸者在北角顯理中學上學，學校要暫時停課以等候其檢測結果

．個案5816：44歲女子，11月8日由中國內地經深圳灣口岸抵港，11月22日完成檢疫，同日發病；與個案5815（52歲女子，11月23日發病）在深水埗鴨寮街同住，個案5815並非檢疫者，她曾外出

．個案5851：46歲女子，亞洲國際博覽館清潔工，11月20日發病，11月21及21日在6號展館工作。醫管局總行政經理庾慧玲表示，根據亞博資料患者無在亞博的社區治療設施當值，衛生防護中心資料顯示她在亞博沒有密切接觸者；醫管局得知她確診後已安排其他外判清潔工負責社區治療設施清潔工作，無安排其他亞博清潔工當值，社區治療設施運作無受影響

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