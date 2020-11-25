施政報告｜民生、房屋、教育、大灣區、活化重點一覽 (14:45)

【民生】

．現金津貼試行計劃：現金津貼幫助非公屋、非領取綜援的基層家庭

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．公共交通費用補貼計劃：計劃的200元門檻延長至明年6月30日

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【房屋】

．公屋：政府未來可興建31.6萬個公營房屋單位

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．撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅

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【教育】

．特首林鄭月娥稱，須糾正通識科被異化的問題

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【大灣區】

．中央支持在今年底前全面落實早前經粵港澳大灣區建設領導小組原則上通過的24項政策措施

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．大灣區青年就業計劃：鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學畢業生到大灣區內地城市工作

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【活化】

．香港仔珍寶海鮮舫捐贈予海洋公園作活化

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施政報告專題：link.mingpao.com/66074.htm