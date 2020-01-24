張祺忠涉殺妻｜張祺忠好友：死者欠缺幽默感社交技巧　燒烤聚會曾說「唔通要我招呼你」 (16:32)

辯方今傳召青山醫院法醫精神科部門主管蕭慧敏作供。她由今年9至10月曾會見被告7次，她亦曾與被告的子女，以及被告的港大同事訪談。她指出，被告的情緒抑鬱焦慮、易怒程度上升、專注力下降、體重明顯減輕、思考和作出決定的速度下降等，當中以焦慮和易怒的情緒最為明顯，認為被告患有中等至嚴重程度的抑鬱症，精神出現異常。

認識被告超過50年、小學至預科均為同學、現為建築師的陳梁材供稱，被告為人隨和，「50年如一日，著藍色恤衫，心口一支藍色原子筆」。他形容，被告以往頻繁出席同學聚會，惟近年次數減少，其身型亦比以往消瘦；至被告還押，陳梁材仍不時探望對方，以及透過書信來往。

至於死者陳慧文，陳梁材形容她欠缺幽默感和社交技巧，稱他和妻子曾到被告住所燒烤，陳慧文當時向他們稱「啲嘢係咁㗎啦，招呼張祺忠嘅朋友係咁㗎啦」、「啲嘢你要自己做，唔通要我招呼你咩」，認為陳慧文談吐「好唔easy」，陳梁材妻子亦拒絕再參與其他聚會。

偉倫堂員工：死者綽號「天拿水」

偉倫堂員工蔡榮輝（音譯）供稱，死者（洋名Tina）的綽號為「天拿水」，因當別人「一講嘢，如果逆佢意，一撻即着，唔會收聲。」他又稱，陳慧文曾就宿舍安裝太陽能板、員工在其家門外點算牀單等事宜表達不滿。

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