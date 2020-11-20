新冠肺炎｜袁國勇：第四波似乎已開始　檢疫期應延長多7日 (11:54)

港大微生物學系講座教授袁國勇今日（20日）表示，近日新型冠狀病毒確診個案驟然急升，「睇個勢似係第四波疫情開始」，而這波疫情與尼泊爾輸入個案有關。他認為有需要加強入境防疫措施，政府應考慮延長入境者的檢疫期，在14日強制檢疫外再加7日家居隔離。
袁國勇稱，歐美疫情十分嚴重，聖誕節假期會有大量留學生回港，「一係停晒所有班機，但咁做不人道」，他認為可考慮暫停來自高危地區的航班入境，以及延長回港者的檢疫期，首14天強制檢疫，之後加7日家居隔離，並再進行檢測，確保無問題才准進入社區。
他表示，本港至今入境防疫做不到滴水不漏，亦未能控制食肆酒吧、Staycation等高危群組傳播；而本港一直未能斬斷隱性傳播鏈，是因未能令有病徵者接受強制檢測，強調現在是時候考慮啟動有病徵者強制檢測，「呢樣真係同政治、人權無關係」。他又呼籲市民合作，拍下曾到過的地方，幫助衛生署追蹤，以免減慢追蹤及隔離。
另外，食物及衛生局前局長高永文今日出席灼見名家論壇時，被問及疫情反覆下當局應否宣布停課，他稱現在或許是時候推動強制全民檢測，否則確診數字要清零會有難度，「不斷停課、復課，這樣會沒完沒了，亦無人會與我們通關」。
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