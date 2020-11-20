新冠肺炎｜袁國勇：第四波似乎已開始　檢疫期應延長多7日 (11:54)

袁國勇稱，歐美疫情十分嚴重，聖誕節假期會有大量留學生回港，「一係停晒所有班機，但咁做不人道」，他認為可考慮暫停來自高危地區的航班入境，以及延長回港者的檢疫期，首14天強制檢疫，之後加7日家居隔離，並再進行檢測，確保無問題才准進入社區。

他表示，本港至今入境防疫做不到滴水不漏，亦未能控制食肆酒吧、Staycation等高危群組傳播；而本港一直未能斬斷隱性傳播鏈，是因未能令有病徵者接受強制檢測，強調現在是時候考慮啟動有病徵者強制檢測，「呢樣真係同政治、人權無關係」。他又呼籲市民合作，拍下曾到過的地方，幫助衛生署追蹤，以免減慢追蹤及隔離。

另外，食物及衛生局前局長高永文今日出席灼見名家論壇時，被問及疫情反覆下當局應否宣布停課，他稱現在或許是時候推動強制全民檢測，否則確診數字要清零會有難度，「不斷停課、復課，這樣會沒完沒了，亦無人會與我們通關」。

新冠肺炎 相關報道：

陳肇始：盡快落實有病徵者、老人院舍職員及的士司機強制檢測

政府：下周一起小一至小三暫停面授課堂 為期兩周

許樹昌：若個案急升第四波疫情蓄勢待發 應煞停大型室內活動

150小學爆上呼吸道感染 黃加慶：全面停課有助控疫

新症遍全港 灣仔舞場1確診5初確 防護中心：疫情惡化或大反彈 梁卓偉籲停不必要室內聚集