張祺忠涉殺妻｜辯方傳張祺忠兒子作供　父自2016年消瘦情緒起落大 (18:15)

張祺忠的兒子張思博以辯方證人身分出庭作供。他稱與父母關係良好，母親為人熱情、容易交朋結友，亦關心身邊的人，惟性格較口直心快，談吐容易「唔啱聽」或令人不快，外婆和其他親戚亦曾與母親爭吵。他舉例稱，母親曾提醒外婆多做運動和注意飲食，否則身體會出現問題，外婆當時認為母親責備和詛咒她，故感到不快。

張思博同意母親為人敢言和意志力強，希望事情順其意思發展，否則「佢通常係咁煩我哋，要我哋跟佢個方法為止。」他又稱，母親經常改變主意，曾被子女說服為寵物狗絕育，惟到達診所後又拒絕。雖然他曾向母親表達不滿，但母親依然如故。

張思博形容父親張祺忠樂於助人、友善和有禮，即使學生深夜求助，他亦樂意協助對方。不過，自2016年起，他感到父親愈來愈瘦，情緒起落有增加，對事情的容忍度亦下降，「通常表情好嬲咁，隻眼瞪大晒，但唔會點鬧人」，又形容父親會「行開」和自言自語。

張思博舉例指出，曾對頭髮較稀少的父親開玩笑，過往曾將水灑在父親頭上，形容父親以往會「笑笑口」應對，惟其中一次「突然擰過嚟，好似好annoyed咁」，他當時感「少少嚇親，冇預期佢有咁嘅反應」，其後沒再做上述行為。聆訊明（19日）續。

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