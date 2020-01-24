張祺忠涉殺妻｜張祺忠否認因空頭支票與妻爭吵　稱藏屍後「鬆一口氣」如常游泳遛狗 (18:03)

就被告案發前向妻子陳慧文（終年53歲）簽發3張400萬至670萬元的支票，控方質疑，被告案發前一日（即8月16日）已知悉妻子向銀行存入400萬元的支票，其後與妻子爭吵，被告不同意。控方又稱，被告女兒案發後曾向被告查詢彈票一事，被告告知相關款項為夫妻的共同投資，他原打算於當月16日轉帳，惟與妻子爭吵後決定不轉帳，以報復對方，被告一概否認。

被告在盤問下稱，他不知道銀行或會就彈票一事要求他即時還款；假如相關情況發生，他將變賣物業，形容上述做法屬「唯一選擇」。

被告又稱，他發現妻子失去知覺後，沒檢查對方的呼吸和脈搏，便認為對方死亡。控方質疑他有意殺死妻子，曾使用鉗將電線打結，他亦記得當時的經過，被告否認。

被告續稱，他曾向姨仔「自我引爆」，聲稱太太已離家，其後因避免引人注目而如常工作和出席中學同學聚會，形容當時「要扮到好正常」；當被告完成木箱、將藏屍的行李篋放進箱內後，便感「少少鬆一口氣」，並如常游泳和遛狗。聆訊明（18日）續。

張祺忠涉殺妻 相關報道：

張祺忠哭稱妻子藏屍辦公室因「唔想揼咗佢」 事後說謊逃避現感羞恥 (2020年11月16日)

張祺忠：遭妻用腳推下牀 牀底尋得電線箍向妻後忘記發生何事 (2020年11月13日)

張祺忠：曾被妻斥「廢」、「靠你揸兜」感受辱嬲到手震 (2020年11月13日)

張祺忠自辯：妻開朗樂於助人 個人觀點強烈要他人跟從 (2020年11月12日)

法醫：事主因頸部受壓致死 (2020年11月12日)

警曾見張祺忠搬沉重木箱 被告先稱內裝迎新營物品後稱比賽材料 (2020年11月11日)

警：張祺忠看閉路電視指稱一女子為失蹤妻 兒子亦確認 (2020年11月11日)

銀行職員：事主霸道咄咄迫人 被告有禮和善 (2020年11月10日)

控方庭上讀事主胞妹供辭 稱姊易怒被告「馴如綿羊」(2020年11月10日)

開審｜控方：發現被告欠妻款借據 (2020年11月9日)