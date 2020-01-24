教育局取消小學教師註冊　涉事教師稱不合理：或令其他教師覺得教錯一樣就被DQ (18:00)

「陳老師」今早在教育界立法會議員葉建源陪同下見記者。去年9月首次在學校任教學工作的「陳老師」說，應徵時校方原本要求他教英文及電腦科，惟其後要求他兼教常識科。他說常識科對他而言是新挑戰，自己以「全力以赴，接受挑戰」的心態任教。他認為自己首學年教授此科或會犯錯，對教育局沒給予其改善機會感遺憾。

教育局早前指「陳老師」教授多項歷史事件時內容失實，包括稱英國「爲了消滅中國內的鴉片而發動鴉片戰爭」。「陳老師」承認理解有關資料時「搞錯咗」，4月底得悉問題後立即重錄教學片段，並向校方致歉。至於局方指他將古人研發紙張的目的，說成是代替龜板、動物骨頭等做紀錄以「防止動物絕種」，他稱有關說法參考教育電視，旨在以幽默方式引起學生興趣，強調自己有參考教科書等資料備課。

「陳老師」現被教育局「釘牌」，他說從小立志當教師，視之為終身職業，現時感到迷失，對日後路向感「一頭問號」。協助他的教育界立法會議員葉建源說，學校有多種方式處理教師失誤，包括勸諭、調職、降職，最嚴重可解僱，惟局方以取消註冊作懲處，他批評是超乎比例。

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