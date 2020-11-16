港區國安法｜內地法律學者田飛龍：支聯會涉違本地法律也違國安法 (16:09)

田飛龍被視為內地「新護法」，大力支持訂立《港區國安法》。他的文章指出，支聯會提出「釋放民運人士，平反八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國」等「五大綱領」，不屬於「港獨」組織，屬於政治顛覆性組織，是一個以「愛國民主」為名義，「以香港為基地、勾結外部勢力的顏色革命組織」。

田飛龍指控支聯會涉觸犯多項法例，包括涉嫌觸犯《刑事罪行條例》中的叛逆罪和煽動意圖罪、《公安條例》中的非法集結罪和暴動罪，以及《社團條例》，稱保安局長可禁止其運作。

他在文章中提到國安法層面的違法性，指控支聯會在《港區國安法》生效後有接受外部勢力捐贈和資助，以及勾結外部勢力危害國家安全等，又稱它籌辦「六四記憶人權博物館」是煽動對中央政府的仇恨情緒，但文章暫未提出實證。他稱支聯會維持「五大綱領」不變，有可能觸犯《港區國安法》中的顛覆國家政權罪。

他說，可依據《港區國安法》對支聯會在該法生效後繼續從事的有關違法行為進行精準的調查、檢控和懲治。

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