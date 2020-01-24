張祺忠涉殺妻｜張祺忠：遭妻用腳推下牀　牀底尋得電線箍向妻後忘記發生何事 (19:10)

被告供稱，女兒畢業後曾任職電競公司，妻子得悉後「好唔開心」和指摘被告，要求他在大學為女兒安排工作。直至女兒2015年在工程學院任職行政助理，妻子才減少埋怨。

被告稱，妻子曾要求他將兒子Scot廁所的廁所板，與出租物業的廁所板對調，至案發當年歸回原位，Scot發現後感生氣，「畀人用過晒嘅廁板，擺喺到畀佢用」。Scot後來在被告妻子和女兒Nancy共用的廁所搗亂，包括用膠紙包裹馬桶，以及將巧克力醬塗抹在馬桶上，相關情況持續8、9日，一直沒人願清理。

至案發前一晚約10時，Nancy回家後斥有人弄亂房間，要求母親清理廁所，形容Nancy曾用晾衣架撞向母親的房門，以及向對方擲物。其間被告外出開會，回家後得悉Nancy離家，形容自己感憤怒，「嬲Tina（被告妻子）搞到Nancy咁夜出街」。被告稱，妻子其後透過電話批評家中的橙汁變味，要求女兒往退款，被告再次感憤怒，斥妻子「係咪想鬧到佢以後唔返嚟」，妻子則反斥他「見個女打我，做咩唔制止佢，點做老竇」、「咩都唔理，全部都要我自己諗」、「你咁叻啲嘢你做晒，屋企啲嘢我唔理，我走啦」。妻子後來改稱被告應離開，「冇我，你邊有咁多間屋」，更用腳將他推下牀。

被告稱，他原打算在牀底找出拖鞋後離開睡房，惟尋得電線，當時一邊想「咁多嘢講呀嗱」，一邊返回牀上。當他返回牀上，遭妻子斥「叫你走呀，返上嚟做乜呀」，他隨即感憤怒，從後將電線箍向妻子。當他恢復記憶後，發現妻子身體軟攤在牀上，頸上的電線亦已打結。

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