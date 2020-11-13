新冠肺炎｜陳肇始：強制檢測法律框架近完成　待行會通過即推出 (14:29)

會上多名建制派議員要求政府推出全民強制檢測，陳肇始表示，檢測不是唯一的控制疫情方法，個案追蹤等亦能有效找出確診者。她重申強制檢測主要針對三種情況，包括有病徵者、有爆發的地方如大廈和工作地點，以及高接觸職業，如院舍員工、貨櫃碼頭員工和屠房員工等。

陳沛然：豁免檢疫「出事」

葉劉淑儀憂有源頭不明個案參與非法活動

醫學界立法會議員陳沛然認為，每次疫情「一有問題」，政府就立即收緊限聚令等針對人群、食肆等措施，而非收緊入境措施，他認為，本港過去數波疫情都是從輸入個案開始，是豁免檢疫政策「出事」。新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，雖然政府多次表示沒有從內地入境者染疫，但近日已最少有一宗個案涉及非法入境的性工作者，質疑是否有很多源頭不明個案「可能參與過非法或不可告人的活動」。

陳肇始說，政府有收緊針對入境者的「外防輸入」措施，又稱過去一段時間政府每7天公布社交距離措施，才令市民有觀感，以為政府只收緊社交距離措施。她表示，政府日前已宣布將收緊多項針對入境者的措施，包括豁免者抵港後不能乘搭公共交通工具等。不過，根據政府提交立法會的文件，針對豁免者的措施仍在研究階段，政府沒有提供落實日期。

實政圓桌立法會議員田北辰提出一項有關收緊機場檢測的動議，一度不夠法定人數投票而「打鐘」召喚議員，最終有足夠法定人數投票通過動議。

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