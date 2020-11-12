集運注意事項：

1.查詢貨物重量及體積

宜先向賣方查詢貨物包裝、重量及大小，以預算運費。集運服務的收費主要按貨物的收件方式、實際重量及體積而定，再以實際重量及體積兩者較大的數值計算運費。

2.體積超標或被收附加費

倘若需托運體積較大或較重的貨物，或超出集運公司規定的一般寄貨體積標準，有機會被收取附加費，因此必須留意集運公司計算運費的詳細條款。

3.網上追蹤貨物防送錯

消費者宜上網留意貨物消息，追蹤貨物何時抵達集運公司的中轉倉。若遲遲未見貨物消息，應主動聯絡集運公司以防送錯地址。

4.加強保護易碎物品

倘若購買易碎物品，消費者宜先向賣方查詢，確保易碎物品有足夠保護包裝，並要求於包裝貼上「小心處理易碎物品」等提示標籤。

5.考慮購買額外物流保障

根據集運公司條款，貨物受損或遺失賠償通常以實際貨物價格或以運費計算，賠償額一般設上限。消費者若要托運易損壞或昂貴貨物，宜考慮購買額外物流保障計劃。

6.收貨遇損壞拍照為證

收貨後，消費者應盡快拆開包裝檢查貨物。倘若貨物有損壞，應馬上拍下憑證，連同購買單據及交易證明，盡快聯絡集運公司，並盡可能保留已損壞的貨物以追討賠償。

資料來源：消費者委員會

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