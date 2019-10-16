消委調查：網購平台退款 成功率不足五成

消委會今年首3季接到3281宗網購投訴。該會於9個網購平台，包括Amazon、ASOS、big big shop、Gmarket、HKTVmall、PChome、樂天 Rakuten、淘寶/天貓及Zalora購物54次，提出47次退貨及退款要求，23次成功。消委會以貨不對辦為由要求退貨，9個平台均配合，甚至全數退款，Gmarket、PChome和淘寶/天貓要消費者承擔運費，退貨期限由收貨後7至90天不等。

big big shop透明度嚴重不足

消委會點名提到，big big shop退貨申請的資訊透明度嚴重不足，用戶帳戶內並無任何申請退貨的說明或連結，只能在「常見問題」頁面找到一些關於退貨、換貨及退款安排資訊，內容亦只列出「因應個別供應商而定，詳情請參閱貨品頁面產品詳情內的條款及細則，內有列明是否接受退貨、換貨及退款」，最後甚至要透過電話或者電郵聯繫客戶服務求助，非常不便。

部分網購平台供貨商會在收到訂單後單方面取消訂單，消委會有7宗交易被取消，分別來自Gmarket、PChome和Zalora，有安排退款。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，網購個別貨品送抵時已破損，測試員訂購卡其色短褲，卻收到淺藍色短褲，可能觸犯商品說明條例。

明報記者