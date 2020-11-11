張祺忠涉殺妻｜警：張祺忠看閉路電視指稱一女子為失蹤妻　兒子亦確認 (15:09)

張祺忠（56歲）否認於或約於2018年8月17日謀殺陳慧文（終年53歲）。根據控方案情，被告與女兒Nancy於案發3日後，曾向警方報稱事主失蹤，警方翌日凌晨到偉倫堂調查。

當日有份到場調查的警長黃宇健供稱，警方曾進入被告和事主的睡房調查，當時搜獲事主的電話和背囊，但發現其護照不翼而飛，被告當時稱護照可能由妻子取走。被告同時拒絕讓警方進入子女的兩間睡房，稱相關房間並非由他和事主共用，認為警方沒必要檢視。黃宇健在盤問下同意，事主和被告的住所較混亂，佈滿電線、電器、工具和箱。他亦同意被告表現有禮，以及與警方合作。

警員王嘉俊則供稱，被告當日向他表示，最後一次在睡房看見身穿內衣褲的事主。王嘉俊其後與被告、被告的兒子前往宿舍管理處，查閱閉路電視。其間被告指出一名身穿黑衣黑褲、背着藍色背囊的女子為事主，並向王嘉俊展示手機內一幅藍色背囊的照片。被告兒子亦確認該女子為事主。

王嘉俊又稱，閉路電視顯示，該女子於8月17日早上約9時，從15樓進入升降機。被告當時稱，相信事主先從16樓住所行樓梯至15樓，再乘升降機離開。對於該女子手持一部手提電話，事主兒子當時稱，除了警方在家搜獲的電話外，事主擁有另一部電話。被告亦補充，該電話沒安裝電話卡，只供事主玩電子遊戲。

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