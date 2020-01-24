上呼吸道感染｜9校爆發上呼吸道感染涉295學生　分佈九龍塘、黃大仙、深水埗、葵青、西貢、元朗 (20:14)

衛生防護中心表示，考慮到新型冠狀病毒疫情，加上近日在學校爆發上呼吸道感染個案增加，中心為謹慎起見，會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行新冠病毒檢測，並建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日，作為預防措施。

今日公布9宗爆發個案：

．個案1：九龍塘金巴倫道迦南幼兒園（九龍塘），51名介乎2至3歲的學童自本月1日起發病，病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中39人已經求醫；

．個案2：黃大仙竹園南邨東華三院群芳幼兒園，19名1至5歲學童及兩名職員自本月5日起發病，病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中12人已求醫；

．個案3：九龍塘窩打老道迦南幼兒園（窩打老道），24名2至5歲學童自本月4日起發病，病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中17人已求醫；

．個案4：九龍又一村壽菊路又一村學校，65名3至6歲學童自本月4日起發病，病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中53人已求醫；

．個案5：九龍又一村瑰麗路基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園，32名3至5歲學童自10月29日起發病，病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中19人已求醫（相關報道：九龍塘又一村學校65學童現上呼吸道感染徵狀 停課3日）；

．個案6：葵涌邨聖公會荊冕堂葵涌幼稚園，23名3至5歲學童自本月6日起發病，病徵包括咳嗽和流鼻水，當中13人已求醫；

．個案7：荃灣大窩口邨救世軍富強幼稚園，30名2至5歲學童自本月6日起發病，病徵包括咳嗽和流鼻水，當中22人已求醫；

．個案8：西貢大埔仔Clearwater Bay School，33名4至9歲學童和一名職員自本月5日起發病，病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中7人已求醫；

．個案9：元朗錦繡花園匡智元朗晨曦學校，18名6至18歲學生和4名職員自本月6日起發病，病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中9人已求醫。

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