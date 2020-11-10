張祺忠涉殺妻｜控方庭上讀事主胞妹供辭　稱姊易怒被告「馴如綿羊」 (14:31)

張祺忠（56歲）否認於或約於2018年8月17日謀殺陳慧文（終年53歲）。事主胞妹陳慧賢曾於前年8月25日，為警方錄取有關胞姊失蹤的口供；至同年10月22日，被告已被拘捕後，她再為警方錄取口供。鑑於新型冠狀病毒疫情，目前居於英國的陳慧賢未能返港作供，改由控方在庭上讀出有關供辭。

根據陳慧賢的口供，警方曾詢問她有關胞姊和被告的性格，以及夫婦倆的關係。她回應，胞姊為人沒耐性、易怒和頗囉嗦，經常向人發指令，以及批評他人的過失，發怒時亦會不斷重提某一議題。陳慧賢又指出，胞姊喜歡吹捧自己的投資決定，看似主導家中的投資事宜，但當她需提取金錢時，要由被告簽署作實。至於被告，陳慧賢形容他「馴如綿羊」，經常沉默寡言和木無表情，又形容被告夫婦生活節儉，胞姊喜愛在優惠時段才光顧茶樓，被告則經常光顧快餐廳，夏天亦甚少開冷氣。

陳慧賢表示，被告夫婦結婚超過30年，他們有時會爭吵，但未見過他們動手。她提及胞姊於6、7年前曾表示生活沉悶，丈夫經常離家工作，希望辦理離婚，但丈夫表明不願意。陳慧賢提及，被告夫婦案發前一個月到英國旅遊期間，胞姊曾向正駕車的被告發出指示，被告其後變得憤怒，駕駛變得不平穩，甚至聲言該次為他們最後一次出門外遊。陳慧賢形容未曾見被告的表現如此，當時感害怕，胞姊當日亦減少指摘被告。

陳慧賢續道，被告夫婦至案發前5日再次爭吵，胞姊當時指摘被告向地產經紀支付全部費用，但對方未有完成工作，甚至大聲地向胞妹稱「張祺忠唔係好人嚟㗎，唔好以為佢係好人呀」。張祺忠隨即說話口吃、表現緊張，以及讓陳慧文致電地產經紀。

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