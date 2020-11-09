消息稱北京將DQ楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌　郭家麒﹕不感驚訝 (15:59)

全國人大常委譚耀宗今日（9日）上京出席常委會會議，議程暫未見DQ議員。譚耀宗表示，立法會會議恢復後，有議員不斷干擾立法會正常運作，需要正視；亦說「攬炒派」不斷要求響鐘點算出席人數，導致多次流會。他稱議員應按照《基本法》第104條宣誓效忠的內容去行事，包括效忠香港特別行政區及擁護《基本法》，如果議員干擾立法會的正常運作，「不適合做立法會議員」。

被傳在DQ名單上的郭家麒表示暫時沒有回應，其心情不受影響，「這個政府做什麼事都不會覺得驚訝。」據了解，民主派將在日內開會商討。

民主黨林卓廷早上回應表示，《基本法》第75條及《香港特別行政區立法會議事規則》均訂明，立法會舉行會議的法定人數為不少於全體議員的二分之一。民主派要求點算法定人數只是根據內地有份制定的《基本法》及建制派議員有份修訂的《議事規則》行事，故絕不存在點算法定人數等同違反《基本法》的事實。

林卓廷質疑，《大公報》及《文匯報》一周內先後11次對他個人作出點名批評，是為取消其議員資格鋪路，他稱絕不畏縮。他又呼籲「左派」認清事實，熟讀《基本法》及《議事規則》，停止誤導公眾。