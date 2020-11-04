攜通渠水石油氣擬製汽油彈判囚8月　輕度智障男上訴酌情得直即時獲釋 (15:15)

被稱為「發仔」的32歲被告李啟發，其智力猶如11至12歲男生。他早前承認今年1月22日在屯門輕鐵河田站的公眾地方攜有一枚汽油彈及一支雷射筆，被署理主任裁判官張潔宜判囚8個月，其後獲准保釋等候上訴。

李啟發一方上訴指出，原審裁判官判刑太重，未有考慮其智力影響他犯案時判斷力，上訴人在獄中亦遭欺凌。

法官李運騰關注，若駁回上訴人上訴，使他重回監獄，會否打斷及影響他現時更生。上訴一方回應，上訴人獲保釋等候上訴至今，一直住在慈善團體開辦的家舍，一直接受社工輔導，形容他在社交、判斷力等方面均有改善。

控方表現，明白上訴人為弱智人士，但重申本案判刑應以「保障社會為先」。李官後來基於人道理由，直稱「佢（上訴人）係有啲唔同，若果佢係正常人，我就唔會有𠵱方面考慮」，酌情裁定上訴得直，即時獲釋。

「發仔」在庭外說，「我係有諗進入（獄）㗎其實！」，陪同上庭的立法會議員邵家臻亦補充指「發仔安樂咗好多」，並說「發仔」現在最希望到茶餐廳午膳。

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