新冠肺炎｜梅窩Staycation群組增至5確診2初步確診　約90人要檢疫 (18:00)

張竹君表示，梅窩海景渡假樂園Staycation群組染疫者當中，有人雖有留宿，亦有回家晚餐；3人沒留宿，只到場用膳及參與活動，其中一人的一名家人亦初步確診。有參與Staycation的一名初步確診26歲男子由檢疫中心送院。

梅窩Staycation群組新增確診個案：

．個案5338：26歲男子，沒在梅窩留宿；10月27日曾與群組首名確診者（個案5332）吃飯，10月30日喉嚨痛，11月1日經衛生防護中心追蹤後送往檢疫中心，及後確診。他的一名家人亦初步確診及已送院

．個案5342：24歲男子，沒在梅窩留宿；就讀香港專業教育學院（青衣），是個案5332的家人；11月1日發燒，送院檢測後確診。他傳染期間有上學，衛生署會到學校派發樣本瓶，學校要大清洗及暫時關閉

張竹君指出，個案5332於在梅窩Staycation期間，10月26日在梅窩碼頭幾好餐廳及德仔記用膳，10月27日在順興海鮮飯店午膳。衛生防護中心建議上述餐廳大清洗，亦會派樣本瓶予餐廳員工。

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