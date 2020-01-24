地盤工煽惑他人包圍新屋嶺判160小時社服令 (16:51)

案件今在東區裁判法院判刑。被告潘榕偉（38歲）報稱地盤工，被控去年9月19至21日煽惑他人參與非法集結。

辯方進一步求情指出，被告的報告正面，感化官認同他有悔意，對事件有反省，而被告亦因事件而還押兩周，望法庭念及他已受牢獄之苦而輕判。

裁判官黃雅茵判刑指出，被告自認行為屬「呃like」、「純發泄」、「講吓就算」，惟法庭不容忽視被告在網上散播謠言的行為，亦不認同他犯案只是發泄，並指出他在案中虛構一名「黑警同學」，稱消息來自該警，令事件可信性增加。

不過，黃雅茵稱被告發表言論後網上反應兩極，有人認同，亦有人懷疑，著被告求證，因而掀起罵戰，顯示多數公眾亦不信被告，其言論能確實構成非法集結的可能性不大。再者，被告言論中從未鼓勵他人使用武力，黃官遂接納感化官建議，判被告履行160小時社服令。

其他報道：8民主派涉立法會內會衝突被捕 林鄭月娥：沒法例稱議員不受法例影響

其他報道：民主派24人涉六四非法集結 區院法官稱涉案集結和平 籲控方考慮轉介裁判法院處理