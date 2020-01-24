144名議員聯署投訴懲教院所暫停公務探訪　懲教署：與事實不符 (13:21)

參與聯署的包括社福界邵家臻等19名民主派立法會議員。聯署指出，懲教署暫停議員公務探訪有礙議員執行公職，以及剝削在囚者向議員求助的權利。聯署議員表示，已盡量配合懲教署安排，惟在疫情放緩下，政府已放寬多項防疫措施，他們批評懲教署仍沒有檢視和調整暫停公務探訪的決定，導致在囚者向議員求助的個案不斷累積。

聯署要求懲教署平衡公職人員執行職務的公權力，和在囚者見議員申訴的權利；並提出三項要求，包括促請盡快恢復各院所的公務探訪安排，稱即使不能立刻恢復公務探訪申請，也應為恢復公務探訪訂出客觀標準，例如疫情緩和至什麼程度，才會恢復公務探訪的申請。聯署議員又認為，懲教署多次未有詢問議員就重新調配公務探訪的時間，令公務探訪成本增加，質疑署方攔阻公務探訪，冀署方尊重議員公務探訪的職務。

懲教署今日回應稱，7月因應疫情漸趨嚴峻，決定暫停所有於公務探訪室內進行非緊急情況之公務探訪。惟有關人等如有必要，仍可向署方提出申請。署方又稱，現時獲批的公務探訪會安排於防疫措施較佳的「親友探訪室」進行。

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