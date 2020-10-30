國泰裁員｜國泰工會擬下周三集會　警方消息：批出機會近乎零 (22:30)

對於國泰空中服務員工會擬於下周三舉行集會，警方發言人表示，已接獲有關通知並正在處理。不過，警方消息稱，由於限聚令仍生效，批出集會的機會近乎零，若員工在現場聚集，警方會呼籲離開，若不聽從將作警告，甚至會發出告票。

香港航空機組人員協會秘書長Chris Beebe在記者會批評，國泰要求員工永久減薪不合理，而且簽新約限期只有兩星期，要求國泰延長期限，並承諾日後最少每半年檢視經營、相應調整員工待遇。問到有多少國泰機師已簽署新合約，Chris Beebe稱未有資料。

他表示，國泰公布業務重組當日後，僅會見該會一次，而且時間極短，工會之後曾透過勞工處，要求再與國泰會面，但未獲回應。國泰航空表示，HKAOA在集團宣布重組當日後，沒要求再次見面，而雙方同意於下周三開會。國泰重申，11月4日是新合約的簽署期限。

國泰空中服務員工會去信勞工及福利局長羅致光、運輸及房屋局長陳帆、太古集團常務董事施銘倫及政府委任入國泰董事局的兩名觀察員，包括前律政司長袁國強和證監會前主席唐家成，要求他們介入協調國泰管理層與工會談判。勞福局及運房局聯合回覆稱已收到相關信件，就員方的訴求，勞工處已向資方清晰轉達，並正嘗試為勞資雙方安排調停會議。太古回覆已收到有關信件，國泰航空正處理有關事宜。

勞工處表示，調停會議是自願參與性質，會繼續努力嘗試為勞資雙方安排會議。勞工處目前收到750多宗有關僱傭權益的查詢。

公民黨、民主黨已去信立法會人力事務委員會，要求就國泰裁員召開特別會議，民主黨林卓廷引述委員會主席陸頌雄已口頭答應，盡量在下周三前安排特別會議。

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