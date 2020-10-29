17歲學生黃大仙堵路罪脫　官：警草圖與證供有出入準確存疑 (19:00)

張志漢（17歲）原被控於去年11月11日在黃大仙黃大仙道近沙田坳道，與其他人在該處設置路障。他在散庭後表示鬆一口氣，直指警方濫捕濫告，「一落車就衝埋嚟，亂咁做嘢」。他呼籲公眾要多支持其他被捕者。

裁判官葉啟亮表示，本案僅依賴拘捕張志漢的警員證供，但就黑衣人的聚集位置，警員繪製的草圖與庭上證供有出入，雖然警員辯稱是繪製草圖時出錯，但葉官表示不能理解，對其作供的準確性存疑。

葉官又說，雖然張志漢當時身穿黑衣黑褲，裝束有可疑，但警員沒有搜出任何可疑物品，亦沒有看見張志漢投擲物件，現場亦有其他街坊，故不能推論出張志漢就是參與集結伙同犯案的一分子，裁定張志漢罪名不成立。

控方案情指出，約20名黑衣人在案發地點聚集，高叫口號並將雜物掉出馬路，警員下車驅散，見被告逃跑便馬上追截，被告一度掉下背包，最終遭警員截停，但警員沒有在其身上及背包搜出可疑物品。

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