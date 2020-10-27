香港民研調查：68%受訪者反對讓選民在內地投票 (17:25)

若以年齡區分受訪者，各年齡層對「港人在內地投票」的反對率均超過六成，其中18歲至29歲的反對率高達85%。若以政治取態區分受訪者，只有「傾向建制派」的受訪者對「港人在內地投票」的支持率比反對率高，為61%比14%；在「傾向民主派」的受訪者中，反對率為94%，遠高於支持率3%。

香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀分析結果，認為港府稱為了迎合「港人訴求」而推行計劃，可能只迎合了「傾向建制派」市民的訴求；亦質疑能否在內地進行選舉的民意調查。鍾庭耀憂慮香港的自由選舉是否適合進入內地，稱兩地的生活方式不同。

選舉觀察計劃成員、浸大比較管治政策研究中心總監陳家洛則形容，「港人在內地投票」的計劃是「潛在的大炸彈」，硬推將激發社會的示威，認為港府「硬推不會成功，只會焦頭爛額」。

另外，香港民研今亦發放特首及政府民望指數，結果顯示特首林鄭月娥的評分為27.5分，民望淨值為負56個百分點，數字與半個月前相若。

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