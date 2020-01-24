香港故事展明閉館　今逾9800人次入場　市民拍照存檔：重開會對比變成點【多圖】 (21:59)

康文署表示，《香港故事》常設展由上周日至昨日（17日）的入場人次超過17,800，而今日全日有超過9800人次入場。

博物館內實施人流管制，各處都有保安舉牌提醒市民保持社交距離。不過展廳內人頭湧湧，館內香港總督旗、回歸及中英聯合聲明相關展品等較受歡迎，不少參觀者擠在一起「打卡」。

60多歲熊太曾在歷史博物館當保安，本周偕丈夫到訪展廳三次，她解釋是要為展品拍照存檔，「它重開第一天我會來做對比」，「睇吓歷史會變成點」。她和丈夫均認為，翻新後的展廳會刪減英殖時期的歷史。熊先生亦認為日後未必只有香港歷史，會加上「中國叻晒嘅歷史」。

陳先生帶同6歲兒子參觀，陳先生稱小朋友對出土文物、仿真模型等展品較易提起興趣，所以翻新後「自然歷史」部分被刪去，對小朋友吸引力大減。他認為，展館翻新後「偏好某一政治立場是難以避免」，但希望政府盡力保持真實歷史。

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