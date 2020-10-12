歷史館「香港故事」展翻新 專家憂削港英史

4處列「殖民地」字眼 料將删

上周五不少市民趁翻新前特意前往博物館，有人同樣擔憂英殖年代的展品會遭大幅刪減（見另稿）。本報曾向康文署查詢更新工程內容、增減的範疇及準則，截稿前未有回覆。根據康文署歷史博物館網頁，博物館12月中會推出濃縮版：「經典再現—香港故事精華展」，介紹香港民間風俗及由史前時期至1997年香港回歸祖國的發展歷程。

「香港故事」常設展2001年開幕，佔地7000平方米，並展示逾4000件展品、750塊文字說明等，過去19年錄得超過1000萬參觀人次。8個展區分佈於兩層展廳，時間線從4億年前的泥盆紀開始，直至香港回歸，包括「鴉片戰爭及香港的割讓」、「香港開埠及早年發展」、「日佔時期」及「現代都市及香港回歸」等（見圖）。

現多述生活模式少政治 八九民運未提六四

本報記者上周與曾出版多本香港歷史書籍、主講歷史講座的作家陳志華到展館參觀。他稱，展覽談及本港開埠後的歷史，多着墨於本港生活模式，包括西式的仿古街道、郵局、銀行等，描述政治事件及政制發展較少。他舉例稱，展覽只以簡單「時間線」輔以文字說明及圖片交代政治事件，包括以約90字及數分鐘短片交代「六七暴動」，而八九民運，則以「百萬人大遊行」描述，未有提及天安門或六四事件。

英角度談港督作為 新版或淡化

陳志華又稱，描述英治時期政治時，展覽以英國政府角度出發，介紹歷屆港督，逐一談及其標誌作為，如麥理浩的「十年建屋計劃」。目前官方有意「去殖化」，他認為官方未必會想強調回歸前英國政府的作為，未來或會分時期、範疇等論述本港回歸前的發展，淡化港英政府的貢獻。

早前官方教材曾重申，本港並非「殖民地」，博物館內則有四處提及本港是殖民地。展覽介紹本港「殖民地時期的政治體制」時，首句便指出「在1997年6月30日前，香港是英國的殖民地，而港督是英皇授權統治香港的全權代表」；談及南京條約及香港回歸時，亦分別指出「香港島被英國強佔十九個月後，正式成為英國的殖民地」及「香港在經歷了155年的殖民地統治後，終於在1997年7月1日回歸祖國」。介紹授勳制度時，亦以「殖民地時期的授勳制度」為題。陳志華稱，據官方論述，聯合國已通過從殖民地名單刪去香港和澳門的建議報告，翻新後應會改變字眼，如以「英國管治時期」等方式描述。

料增述內地貢獻 盼同着墨港人拼搏

陳志華又稱，目前「香港故事」以回歸作結，較少提及中港關係，預料未來展覽或增加內地對港貢獻的描述，如本港曾歷SARS，而內地於SARS過後推出《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）助經濟復蘇。他希望，倘展覽更新後增加內地對本港發展的幫助，亦應着墨港人的拼搏及努力，「香港人不是飯來張口，也有自身努力」。

明報記者 蕭愷情