陳同佳案｜李家超稱台無誠意解決事件　促台明確表示陳同佳入境方法【短片】 (20:13)

李家超指出，陳同佳去年10月已在港服刑完畢，他出獄後自願赴台投案，惟台方因政治原因不願接收，更設下多種障礙，包括最初指稱陳同佳「被自首」涉及政治操作，對他作入境管制，又在網上禁止他申辦入台證，最後更將投案自首及司法協助這兩件獨立事情扯上關係，製造障礙，突顯台方有政治籌謀。

李家超指出，這宗殺人案發生在台灣，現場、證人、證據都在台灣，台方明知香港刑事事宜相互司法協助條例不適用，卻重覆要求港府提供司法協助，即是要特區政府違反法例，是刻意罔顧事實，不尊重香港法律制度的政治操作。

潘曉穎父母隨後發公開信給李家超，懇請港、台雙方放下歧見，盡快解決問題。他們並稱，作為受害人父母，邀請港、台派出代表，坐下來好好把事情解決，讓女兒可以沉冤得雪。

其他報道：常舉英國旗黃傘王婆婆內地返港完成檢疫 明開記者會講述被扣一年經歷

其他報道：港大畢業生涉咬斷警長無名指 斷指警否認用力按壓被告右眼