13歲男童被搜士巴拿激光筆　官否決兒童保護令建議　判入更生中心 (18:05)

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男童現時14歲，他被指控於去年11月2日在旺角西洋菜街攜有一把士巴拿及一個能發出雷射光束的裝置。男童聞判後流淚哭泣，又擁抱母親痛哭。

彭官判刑時指出，根據上訴庭改判擲汽油彈的15歲少年入勞教中心一案，判刑時須考慮四個元素，包括更生、罪行的譴責、阻嚇作用及維護公眾利益，重申上訴庭強調不應只着重更生而忽略其他因素。

就感化官及青少年罪犯專案小組建議法庭頒兒童保護令，彭官稱建議過分着重被告更生，認為以被告的參與程度，保護令與其罪責不相稱，稱相關量刑犯了原則性錯誤。

彭官又稱，被告帶同裝備走到旺角示威前，不認為被告如感化報告所稱只扮演被動角色，一旦被告與意見不同的人及警察發生衝突，可對他人造成傷害。他平衡更生元素及其他因素後，否決保護令的建議，認為更生中心更符合被告自身及公眾利益。

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