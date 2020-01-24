陳同佳案｜潘曉穎父母致函陸委會　籲簡化投案程序與港府放下歧見【附公開信全文】 (19:10)

公開信全文如下：

致台灣大陸委員會主任委員陳明通先生鈞鑒：

女兒潘曉穎被殺案件是一宗轟動港台的嚴重案件，她在台灣慘遭殺害、棄屍荒野、屍骨不存及一屍兩命。兇案發生至今發生兩年多，疑兇陳同佳一直逍遙法外，現時他身在香港，由警方安排入住安全屋，他何時能赴台投案自首接受法律制裁，讓公義得以彰顯，讓曉穎可以沉冤得雪，是我們一家人的盼望。

陳同佳出獄近一年了，他去年10月23日出獄時曾承諾會去台灣投案，但至今近一年了仍未動身令我們十分疑惑困擾，近日台灣當局多次就陳同佳赴台的安排發話，我們衷心希望事件能有進展，讓女兒的公義可以彰顯。

我們衷心希望台灣當局同意讓陳同佳到台灣投案，對他自己犯下的殺人罪負責，受到應得懲罰，讓他可以做一個負責任的男子漢。陳同佳既然是女兒命案的最大嫌疑人，此案又涉殺人棄屍，嚴重破壞台灣法治秩序，若陳願意主動來台投案，是法義得以彰顯的證明，我們懇請台灣當局能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。

我們時常都思念女兒，我們每天過着度日如年的生活，受到極大的精神壓力，她是我們唯一最疼愛及寶貝的女兒，等待和見證女兒討回公道是我們能夠支持至今的唯一原因。

我們期待盡快收到閣下的回覆，謝謝！

謹祝身體安康，工作順利！

痛失唯一女兒的父母親

潘爸爸，潘媽媽

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