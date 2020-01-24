上水富臨皇宮22員工被迫放無薪假逾3個月　追討118萬欠薪遣散費 (16:00)

案件分3案處理，涉及22名申索人，分別在涉事酒樓任職知客、樓面及洗碗工等。入稟狀中的申索額合共為118萬元。

庭上披露，富臨曾要求員工簽署放無薪假的同意書。有員工表示，他今年2月中旬開始放無薪假，直至5月向勞工處求助，翌日才獲富臨告知可調去其他分店工作。他認為富臨長達3個月不通知復工安排，形同將其解僱。

富臨一方的代表稱，集團上司仍未有定案。審裁官聽畢表示，即使涉事員工已簽署同意停薪留職的文件，該文件不一定有效，遂將案件押後至明年2月16日再訊，以待雙方索取法律意見及準備文件。

工聯會權益委員會副主任鄧家彪陪同富臨的員工在庭外接受訪問。有員工表示，放無薪假時要向親朋戚友借生活費，並靠做替工維生，希望早日追討應得的賠償。

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