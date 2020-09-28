陳志全朱凱廸月底離任立法會　倘更多民主派杯葛延任將成立新平台 (17:31)

陳志全表示，對於離任「沒有很強的離愁別緒」，希望市民理解兩人的決定。他感謝「除了秘書長陳維安、法律顧問馮秀娟及極少數『插水』保安」以外的絕大部分立法會職員，以及各立法會同事。他又稱，今次離任只是暫別，若來年有立法會選舉定會積極參與，繼續爭取市民支持。

陳志全稱，若最終只得他們兩人離任，會在各自的崗位努力，「不要令香港人死心，不要令『黃絲』變成『藍絲』，讓國際社會繼續關注香港」。

朱凱廸稱，經歷四年的任期，9月30日算是完滿放下擔子，強調想繼續當市民的代表，會盡力令第七屆立法會選舉可以在無干預、無篩選、自由和公平的情況下進行。他希望立法會各保安員、秘書處有一天可以專業、中立地履行職務，並期望立法會秘書處檢討最低人工的清潔工至最高人工秘書長之間的薪酬差距。

立法會秘書處回覆本報查詢稱，今日收到陳志全及朱凱廸的書面通知，表示2020年9月30日後不會繼續擔任第六屆立法會議員；秘書處稱按一貫做法，他們由10月1日起有14日時間收拾物品，即兩人須於10月20日前交還辦事處。

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