調查：七成長者不按指示服藥　基層組織促醫管局預先分裝藥物 (17:00)

香港社區組織協會及香港老人權益聯盟今年1月以問卷訪問66名65歲以上、每日服5種藥或以上的長者，當中有七成人表示半年內曾不按指示服藥，四成人出現藥物問題感不適。

社協社區組織幹事連瑋翹表示，醫管局應研究中央自動化藥物包裝，為長者預先分裝藥物，減少長者自行分藥出錯；又稱醫管局可讓長者連鎖社區藥房取藥，減少一次配藥日數。

獨居的78歲何婆婆一天要服用約11種藥，包括骨質疏鬆、血壓等藥物。她舉例，由於骨質疏鬆藥一星期才吃一次，經常忘了吃藥。不過她表示半年才到公立醫院覆診一次，與醫生見面時又不記得反映自己忘記吃藥，於是醫生照樣開藥。她說，每次取藥都拿一大包，「上面又英文，我睇唔明」，希望醫院開藥時為她分好早、午、晚的藥物。

76歲玉英的丈夫患腦退化症、「三高」等長期病，每天要吃16種藥。她形容為丈夫分藥很麻煩，要很集中精神，否則「電話來又唔記得」。三年前她的丈夫有一次誤服多一粒腦退化藥後頭暈，其後住院數天，她說自此都要監管丈夫吃藥。

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