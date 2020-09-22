靜音扣延長扣市面有售　專家：使用靜音扣等同沒戴安全帶　切勿「偷雞」 (15:54)

現時市面上大部分的汽車均裝有安全帶感應器，若司機未扣上安全帶下開車會發出警報，惟有司機因貪圖方便或討厭安全帶的束縛，會購買靜音扣插到安全帶扣上，干擾安全帶感應器。本報翻查資料，發現靜音扣於內地及台灣十分流行，於淘寶、Carousell等網購平台能輕易購入，索價數元至數十元不等。本地則未見有直接售賣靜音扣。

記者到深水埗一帶觀察，發現鴨寮街有最少兩間汽車精品店有售賣用作延長安全帶、方便特殊需要人士的「延長扣」。記者購買一個延長扣作測試，發現把延長扣插入安全扣內，毋須接駁安全帶亦可做到靜音效果。記者其後發現，位於理大的賽馬會智齡匯亦有售賣同類型的延長扣。有汽車精品店職員表示，延長扣為合法工具，主要用作加長及靜音，但若使用後沒有佩戴安全帶則屬違法。

香港汽車工業學會會長李耀培博士表示，由於內地駕駛者的安全意識較弱，靜音扣最初於內地流行，至近年淘寶網購愈趨方便，有本港司機因貪圖方便或討厭安全帶的束縛感，特意網購使用。他稱，使用靜音扣等同沒有佩戴安全帶，司機駕駛時不但違法，發生意外時更有可能受致命傷；而是次意外私家車自炒後曾向前翻滾100多米，司機因受到二次及三次撞擊被拋出車外身亡，與有佩戴安全帶的女乘客受輕傷成對比。

李耀培表示，雖然香港針對安全帶的法例行之有效20多年，靜音扣於香港不流行，本港市面難以購入，但現時用作方便傷殘人士的安全帶延長扣若未有接上安全帶，亦有可能被用作靜音扣，呼籲本港司機可改為前後調教司機座位，或稍為放鬆安全帶至舒適位置，勿使用靜音扣「偷雞」。

執業律師梁永鏗表示，使用靜音扣不涉改裝汽車結構，僅屬「加一舊嘢」，但會令安全帶固定點失去安全功效，故有可能被檢控非法改動安全帶裝置，且會被視為沒有佩戴安全帶，最高可被罰款5000元及入獄3個月。

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