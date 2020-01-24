新冠肺炎｜今增13宗確診9屬本地感染　兩人全民檢測未有結果前醫院驗出染疫 (16:57)

新增個案當中5宗源頭不明；另有兩人參與普及社區檢測計劃（全民檢測），未有結果前，已因家人確診，經衛生防護中心追蹤安排送院及驗出染疫。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增源頭不明個案當中，一名67歲退休漢（個案4928）與家人同住油塘油麗邨雅麗樓，他9月9日曾到急症室及留下深喉唾液樣本，經檢測後確診。衛生防護中心在他被驗出初步陽性時，於9月10日傍晚追蹤到其3名家人有病徵，3人送院經檢測後確診（個案4933，32歲男子，在荃灣從事文職工作；個案4934，29歲男子，太古城一酒樓的員工；個案4935，61歲女子，麗港城22座清潔工）。

其中個案4933及4935未入院前，曾到鯉魚門體育館參與全民檢測，惟兩人經醫院驗出確診後，其全民檢測樣本才被驗出陽性，且兩人CT value較低（代表病毒量高）。

其餘4宗源頭不明個案：

．個案4927：30歲女子，居於屯門，9月5日發病；在屯門青山公路18咪半黃金泳灘一間餐室任職侍應，9月9日最近一次上班，餐廳得悉她染疫後，10多名同事已前往接受全民檢測採樣

．個案4936：51歲女子，居於大圍，運輸署土瓜灣驗車中心文員，9月9日最近一次上班，其4名在同一辦公室工作的同事被列為密切接觸者要檢疫

．個案4937：88歲老翁，已退休，與家人同住葵涌，9月1日發病

．個案4938：45歲女子，居於樂富邨，在流浮山從事文職，9月8日發病

餘下一宗本地個案是早前確診者的家人：

．個案4939：57歲男子，入住檢疫中心後確診，無病徵

4宗輸入個案：

．兩人由菲律賓抵港，均為家庭傭工：個案4929（29歲女子）、個案4930（26歲女子），兩人都無病徵，9月10日由馬尼拉乘國泰航空CX906航班到港，但兩人並非同行

．一人是海員：個案4931（29歲男子），來自印度，經倫敦乘英國航空BA31航班抵港，無病徵

．一人由俄羅斯經土耳其來港：個案4932（25歲男子），9月9日發病

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