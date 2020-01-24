明愛3眼科醫生涉擅轉介病人至私家診所　特赦女證人被質疑揑造與被告有曖昧關係 (19:15)

3名被告依次為邱承建（40歲），以及兄弟朱東麒（46歲）和朱東恒（43歲），同被控一項串謀干犯公職人員行為失當罪；朱氏兄弟另各被控串謀邱承建干犯公職人員行為失當罪，邱承建亦被控盜竊醫院藥物。

醫管局眼科二級病人服務助理趙佩雯早前獲發「免予起訴書」，她在辯方盤問下承認，被廉署拘捕及羈留一晚後，令她相當擔心一旦罪成要坐監的情況，但否認主動提出轉為控方證人，以及「講大話」說邱承建有罪。

辯方指出，趙佩雯及邱承建均有家室，故她與邱承建的曖昧只是揑造，以支持她不實證供。趙佩雯稱兩人不論「返工、放工、放假」也會每天通電話，並稱與邱承建初相識時，他已借故「挨埋去」及「耳仔邊講嘢」，熟絡後更在她不情願下，不下10次「拍吓大髀、拍吓Pat Pat（臀部）、揸吓個胸」，又曾分別在逛街及上班時段各相擁一次。

趙佩雯稱，初時曾向一名醫生提及，但因「唔想惹麻煩」，遂未有聽從該醫生建議「大叫唔好」及通知上司，「咪自己避開囉」；對於為何不告訴丈夫，她回答「佢實叫我辭職」，「我唔想搞到咁大」。案件明續。

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