城大研可殺菌石墨烯口罩　初步測試10分鐘滅病毒活性 (17:15)

城大化學系助理教授葉汝全今（8日）表示，傳統生產石墨烯的方法成本高，而且需要極端環境，例如化學氣相沉積法需達800至1000度高溫；濕法化學法則需用到強酸等材料，有一定危險性。其團隊早於2015年開發新二氧化碳激光系統則可在室溫環境操作，將大部分含碳材料轉化為石墨烯。

因應新石墨烯製作技術，團隊去年9月進一步開展研究，將石墨烯用於製作口罩，因市面上的外科口罩主要為過濾細菌，未有殺滅細菌功能。

葉汝全說，石墨烯的親水及疏水性質均可殺菌，前者可破壞細菌膜，後者則可加速細菌流失水分。石墨烯口罩經測試後，在無光照環境下可殺滅80%細菌，在太陽光下，10分鐘可殺滅99.998%細菌。另外，團隊正籌備測試石墨烯口罩抗病毒能力，初步發現，可於5分鐘內令超過90%的病毒失去活性，10分鐘後全部病毒失去活性。今年11月將進一步測試新冠病毒效果。

葉汝全表示，技術已準備好，期望可與生產商洽商，生產低成本石墨烯口罩。

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