17歲學生涉管有索帶士巴拿等工具　稱為負責工程公務員父親收集 (21:45)

被告為學生梁志為（17歲），否認於2019年11月13日在西灣河筲箕灣道79號外管有一包索帶，以及4把士巴拿、一支打火機式火槍、一個打火機及一把剪鉗。據控辯雙方承認事實，涉案的該包索帶未開封，內有100條索帶，每條長30厘米。

負責截停及搜查被告的警員梁淇鋒憶述，當晚他奉命與隊員到太安街及筲箕灣道交界設立封鎖線，其間見到穿白衣的被告與另一男子在20米外經過，神情緊張，遂上前截停兩人搜身，搜出涉案物品後，他查問被告「呢啲士巴拿係點樣得到？」被告回答「响呢度執」。梁淇鋒稱有繼續就其他物品查問被告，但被告再無回答。

案件被裁定表證成立，被告自辯時承認，當日有份參與示威活動，但只有在現場叫口號及唱歌。至於涉案物品，他表示是在案發現場附近拾取，並解釋因其父親為負責土木工程的政府公務員，家中有收集工具的習慣，認為該些被棄置的工具對父親有用。案件押後本月18日再續。

其他報道：物流署近1億元購「日本口罩」部分疑假冒 海關拘涉案兩男女

其他報道：十一國慶煙花匯演取消