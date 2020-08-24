邱騰華：正研究「旅遊氣泡」計劃　業界：「自由去旅行」道路仍漫長 (20:30)

邱騰華今日在生產力局的網絡研討會上透露，現時正與8至10個國家及地區商討「旅遊氣泡」的模式，當中與泰國、日本討論較為深入。他表示，可行模式包括離境前作互相認可的健康測試，並經運輸單位如航空公司核准才可上機，但最終是否可行需審視兩地的疫情，並與衛生部門溝通。

立法會旅遊界議員姚思榮表示，現時業界以政府補貼「吊命」，但相關資助於11月便完結，業界有不少人正躊躇業務前景。他認為邱騰華的說法正面，令業界看到曙光。他又說，「旅遊氣泡」措施適宜先與疫情已受控的地方開展，例如泰國、台灣、日本較遍遠的城市等，先在有限地區開放配額，而非一下子開放關口，以免欲速則不達。

縱橫遊常務董事袁振寧認為，政府與外國商討「旅遊氣泡」計劃為正面信息，惟不敢抱太大期望，「附近的澳門及廣東都去不到，同一國家不同城市也各自有要求」，認為重回「自由去旅行」的道路仍漫長。他亦對日本開放旅遊不樂觀，因當地主要城市的疫情仍未受控，但相信一些東南亞國家，如泰國、越南、馬來西亞等的可行性較高，又透露泰國旅遊局曾向本地旅行社接觸，推廣到泰國旅遊。

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