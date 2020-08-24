華昇驗院舍員工 3樣本假陽性 5萬樣本發現4確診 梁子超：同一陽性樣本應驗4次

其中3確診者同屬匡智梨木樹宿舍

社署自7月14日至8月4日期間，為全港安老院、殘疾人士院舍及護養院的員工採集逾3.2萬個咽喉拭子樣本，涉1085間院舍，檢測到3陽性樣本，轉介至衛生署覆檢後2個呈陰性；由8月14日起的第二輪檢測，截至21日，檢測約1.8萬樣本，5個呈陽性，衛生署覆檢確認其中3個樣本來自3名匡智梨木樹宿舍，其餘1個覆檢呈陰性、1人早前已確診。即8個陽性樣本中，暫只有4個確診，若排除早前確診員工，即有3人屬假陽性。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，首輪檢測中每3萬人有1人最終確診，即每1萬人有0.3人確診；第二輪則有每1萬人有1.7人確診。他說第二輪的3名確診者來自同一院舍，要小心演繹陽性率，不一定代表院舍的感染人數較之前特別多。

梁子超料假陽性百萬分之一 可以接受

梁續稱，整體約5萬個樣本有3個假陽性，即每1萬人中有0.6人假陽性。對於華昇的檢測是否準確，梁引述非牟利機構「FIND」的資料，有份創辦華昇的華大基因健康科技（香港）有限公司稱其試劑特異性（specificity）達99%。他說全民檢測使用混樣方式，即檢測機構會做兩次測試，再交陽性樣本予衛生署，署方做第三次檢測，相信假陽性機率為百萬分之一，即750萬人檢測會有7.5人假陽性，認為可接受。

梁續稱目前合共5萬個樣本，3次測試就能排除3個假陽性；假設參與人數達750萬，或需要做第四次化驗。他建議為檢測出陽性，但ct value高、沒有病徵的人驗第四次，避免假陽性個案被送往隔離後被其他確診者感染。

原負責立會選舉人手 助檢測工作

此外，政務司長張建宗、財政司長陳茂波及多名局長，昨日一致推介自願檢測。其中羅致光於網誌說，估計本港有750至3000名隱形患者，找到一個便可減少一條傳播鏈，但現暫沒計劃為安老院長者做普及檢測；陳肇始說個別醫護籲市民不應檢測，是抹殺計劃控疫的作用。

政府以肺炎疫情為由押後立法會選舉一年，但又安排全港市民自願做檢測，或引起聚集風險，事件惹起爭議。選舉事務處發言人表示，政府安排公務員協助檢測工作，原來職務負責選舉的人手，「會配合普及社區檢測計劃的工作，包括協助事前佈置社區檢測場地」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，全民檢測在流程上會盡量避免交叉感染，「如果這是必須做的流程，就當然盡量做，睇吓點防止交叉感染」。

明報記者

（疫情第三波）