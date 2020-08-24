流感疫苗接種計劃10月展開 (18:50)

衛生署衛生防護中心今（24日）宣布，2020/21年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」，分別於10月8日及22日展開，分階段為合資格者提供資助或免費季節流感和肺炎球菌疫苗接種。
衛生防護中心發言人表示，為提高學童的流感疫苗接種率，以及協助學校安排外展疫苗接種服務，在「季節性流感疫苗學校外展」下，公私營合作外展隊或衛生署外展隊會到參與計劃的學校，為學童免費接種疫苗。
現時約有470間小學及760間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心報名參加計劃。小學的外展服務將於10月22日展開，而幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務會在10月8日開始。
至於不參與上述外展計劃的小學、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心，仍可透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」盡早為其學生安排到校的疫苗接種服務。
在新一年度「政府防疫注射計劃」（免費接種）及「疫苗資助計劃」（資助接種）下，接種流感疫苗的合資格群組，將新增涵蓋正獲發綜合社會保障援助計劃標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人。
有關更多詳情，可致電衛生防護中心電話（2125 2125）或參閱疫苗接種計劃專頁。
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