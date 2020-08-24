陳彥霖死因研訊　陳母供稱女兒精神失常：唔係平時見到嘅阿囡 (15:20)

陳彥霖（終年15歲）於去年9月19日至22日之間去世。陳彥霖的母親何姵誼供稱，在陳彥霖小時候，兩母女便與其外祖父同住。2017年起，何姵誼獨自搬離，陳彥霖繼續居於外祖父的村屋。她稱，兩母女間中吵架，但陳彥霖都會「冧番我」，兩人每星期都會見面及以WhatsApp溝通。

去年9月19日，何姵誼在韓國旅遊時收到港鐵來電，表示在站內拾獲陳彥霖的手機。她翌日透過陳彥霖的同學及其外祖父得悉，陳彥霖沒有上學，並就一宗刑毁案出庭應訊，她遂在一日後回港報警稱陳彥霖失蹤。警方及後告知陳彥霖已去世，並安排解剖及驗屍，在她同意之下火化遺體。

何姵誼稱，陳彥霖不肯上學，曾五度離家出走及多次入住女童院，但她形容陳彥霖一直性格開朗。她說，陳彥霖首次精神失常是在去年8月，當日陳彥霖赴塘福懲教所探望男友後，原已上車離開，卻自行截的士回塘福。由於陳彥霖拒繳車資，的士司機遂報警，其間陳彥霖涉踢一名女警被捕。何姵誼哽咽稱，陳彥霖被捕後在警署自言自語及行來行去，「唔係平時見到嘅阿囡」。警員建議何姵誼為陳彥霖保釋，惟她當場拒絕。

襲警事件後，何姵誼稱陳彥霖被送往醫院。她探病時發現陳彥霖情緒失控，並重複說「媽咪我好辛苦，有把男人聲講緊嘢」。但一名女醫生致電她表示，陳彥霖只是行為反叛。聆訊今午繼續。

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