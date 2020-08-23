全民檢測｜羅致光：暫沒計劃為安老院院友普及檢測 (13:24)

政府推出可供全民自願參與的新型冠狀病毒「普及社區檢測」計劃，勞工及福利局長羅致光今（23日）在網誌稱，局方暫沒計劃為安老院院友進行普及病毒檢測。他表示，主要考慮到院友的身體狀況難以外出，以及在院舍內難以進行病毒採樣程序，若要為他們進行採樣，或需要將他們帶到醫院的負氣壓房間進行，而全港有超過6萬名安老院院友，那將會是非常龐大的工程。
羅致光表示，若要定期為院友檢測，工作浩瀚得難以想像，認為更實際是減少他們受外來感染的可能，指出現時安老院已謝絕探訪，安老院員工亦正進行第二輪檢測，此舉可減低病毒在院舍傳播的風險。
羅致光稱，經常見到不少院友自行出外，或家人在假日帶院友出外飲茶，他勸喻有家人居於安老院的人，如非必要應減少帶長者外出，更應避免到有高傳染風險或會除下口罩的地方如食肆。他說，謝絕探訪甚或限制院友外出，都是迫不得已的「惡法」，對院友的心理健康帶來十分大的負面影響；社會福利署日內會推出安排，設立約1000個為期一年的臨時職位，包括在非政府機構營辦的資助安老院舍內工作，協助推行科技應用，以便長者與家人保持聯絡。
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