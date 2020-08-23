全民檢測｜羅致光：暫沒計劃為安老院院友普及檢測 (13:24)

羅致光表示，若要定期為院友檢測，工作浩瀚得難以想像，認為更實際是減少他們受外來感染的可能，指出現時安老院已謝絕探訪，安老院員工亦正進行第二輪檢測，此舉可減低病毒在院舍傳播的風險。

羅致光稱，經常見到不少院友自行出外，或家人在假日帶院友出外飲茶，他勸喻有家人居於安老院的人，如非必要應減少帶長者外出，更應避免到有高傳染風險或會除下口罩的地方如食肆。他說，謝絕探訪甚或限制院友外出，都是迫不得已的「惡法」，對院友的心理健康帶來十分大的負面影響；社會福利署日內會推出安排，設立約1000個為期一年的臨時職位，包括在非政府機構營辦的資助安老院舍內工作，協助推行科技應用，以便長者與家人保持聯絡。

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