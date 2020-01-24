消委會．嬰兒奶粉｜消委會測試：最平meiji、最貴惠氏illuma營養成分相若　牛欄牌總評分最高 (13:45)

另外，消委會表示，根據測試結果，全部樣本在整體安全、品質和營養成分的差異不大，總評分3.5至4.5分。售價最低的樣本meiji- Infant formula，250元）及售價最高的樣本（惠氏Wyeth-illuma Infant Formula Milk Powder，539元）總評分同獲4分；總評分最高的樣本（NUTRICIA—牛欄牌樂兒初生嬰兒奶粉）則有4.5分，售價為309元，反映產品價錢和質素未必有直接關係。

消委會提醒，較大嬰兒配方奶的蛋白質含量相對較高，對初生嬰兒尚未成熟的腎臟會造成負荷而引致不良後果如脫水、腹瀉或腦部受損，所以較大嬰兒配方奶粉並不適合6個月以下的嬰兒飲用；產品包裝標示的餵食表可作參考之用，但不同嬰兒的體質和需求不同，家長應諮詢醫護人員的意見，作出相應調整。

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