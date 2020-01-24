林鄭月娥：主動退回劍橋沃爾森學院名譽院士名銜　不滿院長指「偏離學術言論自由原則」 (22:27)

【22:25】特首林鄭月娥晚上在facebook發文表示，自己昨日（14日）「主動退回」劍橋大學沃爾森學院的名譽院士名銜。她稱自去年反修例風波以來，學院現任院長「承受了來自部分英國政客和媒體及某些團體（應和本地反政府組織的所謂『國際陣線』有關的人士）的壓力」，通知她有人要求學院取消其名譽院士名銜。

林鄭月娥指出，在她解釋後，沃爾森學院院長上周再去信，認為她「偏離學術自由和言論表達自由的原則、處分批評政府的老師、阻止學生在學校唱歌和叫口號、執行有域外效力的國家安全法律等」，向她提供答辯機會，否則就取回名譽院士名銜。林鄭月娥批評，沃爾森學院院長對「莫須有」指控沒有提出任何佐證，她「為了維護特區政府和特首尊嚴」，昨日再去信反駁，並表明對學院「以毫無事實根據、道聽塗說的態度去誣蔑別人」感失望，「難以說服自己繼續與沃爾森學院有任何聯繫」，故退回名譽院士名銜。

【21:15】《港區國安法》頒布後，英國劍橋大學沃弗森學院7月1日發聲明，對《港區國安法》實施後在香港發生的事情表示關注，並稱支持人權保障及言論自由。學院聲明指出，會檢視特首林鄭月娥在學院的名譽院士名銜。

在沃弗森學院名譽院士網頁，今晚仍有顯示林鄭月娥的名字。

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