智障六旬漢遭異物塞肛　死因庭裁死於自然　官令社署加強監管護老院半年內匯報【附建議】 (14:29)

周官綜合證供指出，事主王志成（終年60歲）入院前一日，劍橋護老院僅有一名保健員當值，但根據《安老院規例》，護老院當時應有兩名保健員。周官又稱護老院職員超過一個月沒為事主填寫血壓、體溫等護理紀錄，情況並不理想，「如果及早發現死者患肺炎，可及早治療」，但醫生供稱死者曾中風，染支氣管肺炎的風險大，裁定死者死於自然。

本案爭議在於死者體內被塞異物，周官採納專家證人及化驗師的說法，認為有人強行將異物塞肛。周官推論稱，由於護老院人手不足，事主一直肚屙，或有員工誤以為尿片塞肛可改善情況；惟護老院紀錄不完整、員工供辭不可靠，所以未能肯定是誰所為。

社署督察方婉儀早前供稱護老院的更表混亂，周官並不同意，因為更表上有一名正休假的護理員簽名，「明顯是冒簽，不只是混亂」。

周官向社署提出的10項建議如下：

．應該建立安老院牌照經營人的「黑名單」

．發牌時應考慮安老院及經營人是否在「黑名單」內

．若安老院提供虛假資料如冒簽更表或約束物品同意書，社署應直接檢控，不只是警告

．若安老院在人手不足違反《安老院條例》超過3次，社署應直接檢控

．當值員工在更表簽署後，應由安老院主管「加簽」作實

．安老院員工每日的工作時數不得超過16小時

．安老院護理員至少每隔兩天為院友作健康記錄

．除非有特別原因，安老院不應將無法溝通的院友編排在同一房間

．若發現安老院違規，應在事發兩個月內發警告信

．若安老院的經營情況有變，例如董事離任或股東變更，應在14日內通知社署牌照事務科

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