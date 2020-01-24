仇栩欣與助理去年涉襲警罪名不成立　官：兩警作供「大話冚大話」砌詞狡辯　關注警制服被告使用過度武力 (13:57)

仇栩欣在庭外表示，因襲警一事從沒發生，法庭只還她應有的公道，不特別慶幸能證明清白；又稱希望大家更加關注其他正面對「濫捕、誣告的手足」。她離開後，在場記者即被十數個警員包圍，要求記者出示記者證，又警告記者要保持社交距離。

仇栩欣（23歲）及勞澤乾（23歲）原被控案發當日在北角英皇道僑冠大廈外襲擊警員許景耀。

何官指出，由於片段只拍攝到前因及被制服過程，沒有拍攝到襲擊過程，故本案主要依賴警員證供。惟他稱兩警證供不盡不實，作供時又答非所問，猶如描述另一個「平行時空」，例如受襲警員聲稱現場有人用粗口罵被告，但從沒有在口供記錄，亦與片段所見不符；又認為若警員有心勸喻，不會用輕挑態度指罵被告拍攝。

何官又稱，警員聲稱制服時好好對待被告，但片段所見警員用膝頭跪女被告，跟警員所說不吻合。何官最後對警員制服被告時使用過度武力表達關注，希望控方記錄在案，但坦言「當然法庭無權向當局作命令」。

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